الثلاثاء 04 فبراير 2025
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سياسة

الصحفية الفلسطينية رولا الدرة تروي تجربتها المريرة مع تغطية الحرب في غزة (صور)

الصحفية الفلسطينية
الصحفية الفلسطينية رولا الدرة، فيتو

تحدثت  رولا الدرة،  الصحفية الفلسطينية،  عن تجربتها القاسية أثناء تغطيتها للأحداث في قطاع غزة، وإلى التحديات التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

الصحفي الفلسطيني 

 وقالت خلال الحوار المفتوح، الذي تنظمة لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، حول "تحديات صحفيي الحروب فى مناطق النزاعات، وسبل المواجهة" مع أحمد العميد، خبير ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر وممثلين عن ٦ دول عربية، وهى: فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، العراق، اليمن،: "الصحفي الفلسطيني هو بطل في هذه الحرب، فقد عاش في ظروف صعبة للغاية، وأحيانًا بلا ماء أو كهرباء، لكنهم يواصلون أداء واجبهم المهني رغم المخاطر".

تجربة الحرب في غزة 

وأضافت «رولا» إن الحرب في غزة كانت تجربة مريرة، حيث فقدت والدتها وزوجتي في الهجمات الإسرائيلية، عشت تجربة صعبة للغاية، فقدت فيها عائلتي وأصدقائي، ومع ذلك كنت أستمر في عملي الصحفي لنقل الحقيقة إلى العالم".

 

استهداف الصحفيين الفلسطينيين 

وتابعت: "قبل استهداف بيتي، تعرضنا لاستهداف مباشر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي قصفت منزلنا بأربعة صواريخ، مما شكل تهديدًا حقيقيًا لحياتنا".

وتطرقت رولا إلى الوضع الذي يعيشه الصحفيون في غزة، حيث أصبح كل صحفي مستهدفًا من قبل قوات الاحتلال. وأكدت أن الصحفيين الفلسطينيين لا يحصلون على حماية كافية، وطالبت بضرورة إيجاد آليات لحماية الصحفيين في مناطق النزاع.

وقالت رولا: "يجب أن يكون هناك حماية دولية للصحفيين الذين يغطون الأحداث في غزة، ونطالب بتوفير آليات قانونية تحمي الصحفيين أثناء عملهم وتمنع استهدافهم من قبل الاحتلال". وأضافت أن الصحفيين يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة عملهم بحرية وأمان، دون أن يتعرضوا للقتل أو الاعتقال.

تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين 

ودعت رولا إلى تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين وتوفير الدعم لهم لكي يتمكنوا من أداء مهامهم في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها.

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