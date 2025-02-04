نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة حول متطلبات التوظيف في الشركات العالمية

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية، ندوة بعنوان "متطلبات التوظيف في الشركات العالمية داخل وخارج مصر"، بالتعاون بين لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، ولجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر.

هدفت الندوة إلى تزويد المهندسين وحديثي التخرج بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة،وذلك بحضور الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة إلى جانب أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى الحضري، أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود النقابة المستمرة لدعم المهندسين وتطوير قدراتهم، مشددًا على أهمية تنمية المهارات الشخصية والتقنية لضمان فرص توظيف أفضل داخل مصر وخارجها.

كما أوضح المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، أن النقابة تسعى لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، عبر تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة حيث قامت النقابة خلال العام السابق بتنظيم أكثر من 190 دورة متنوعة على مدار العام.

كما أكد المهندس باسل ياسر رئيس لجنة الشباب أن اللجنة لتقديم برامج لتأهيل المهندسين حديثي التخرج واللتي تعزز من فرص الخريجين في الحصول على وظائف متميزة كما تقوم بتوفير دورات مدعمة ومجانية من خلال مبادرة التدريب والشباب خلال الصيف بالإضافة إلى تقديم أكثر من 1500 منحة تدريبية مجانية خلال ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث.

قدم الندوة علاء حسب الله، مستشار العلاقات والاتصال وتنمية الأعمال المجتمعية، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأعرب عن سعادته واعتزازه بالتواجد داخل النقابة، هذا الصرح العريق الذي يسهم في تأهيل الكوادر الهندسية، مؤكدًا حرصه على مشاركة خبراته مع الشباب لدعمهم في تحقيق أهدافهم المهنية.

تناولت الندوة عدة محاور رئيسية، من أبرزها كيفية الاستعداد لسوق العمل في ظل التغيرات السريعة، والمهارات المطلوبة من قبل الشركات عند التوظيف، إضافةً إلى أهمية إعداد سيرة ذاتية احترافية والتدرب على أسئلة المقابلات الشخصية لتجنب الأخطاء الشائعة. كما ناقشت أهمية فهم ثقافة التوظيف للتأقلم مع بيئات العمل المختلفة، واستكشاف وظائف المستقبل لاكتساب مهارات تمنح ميزة تنافسية، مع التأكيد على أن الشهادة الأكاديمية وحدها لم تعد كافية، بل أصبح التعلم المستمر والتدريب العملي عنصرين أساسيين للنجاح في سوق العمل 2.

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وفي الختام أكدت النقابة استمرارها في تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية التي تساهم في تأهيل المهندسين وإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي، انطلاقًا من دورها في دعم وتطوير الكوادر الهندسية.

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