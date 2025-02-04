الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

احالة أوراق المتهم بقتل شقيقته فى قنا إلى المفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف  وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، أوراق قاتل شقيقته بمركز أبوتشت إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تفاصيل واقعة قنا

تعود أحداث القضية، إلى  30 يناير 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عسران.ص.ع، 36 عاما، تهمة قتل شقيقته بطعنات، بسبب خلافات عائلية.

واعترفت المتهم بأنه تخلص منها بسبب كرهها له هي وأسرته، قائلا:" بتكرهني ومش بتديني فلوس"، وأنه يعاني من مرض الوسواس، وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 4665 لسنة 2022، جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 510  لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات،  والتي عاقبت المتهم بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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