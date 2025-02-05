الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

سياراتنا لها قدسية خاصة، هيئة الإسعاف تناشد المواطنين إفساح الطريق لها وعدم مزاحمتها

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف
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ناشدت هيئة الإسعاف المصرية المواطنين بضرورة إفساح الطريق لها وعدم مزاحمتها.
 

كافة القوانين والأعراف تضع لسيارة الإسعاف قدسية خاصة

وقالت هيئة الإسعاف: "ينفرد أسطولنا الإسعافي المنتشر بربوع مصر بلون مميز وذلك لتيسير التعرف علي مركباتنا الإسعافية وتميزها أينما تواجدت"

أكدت هيئة الإسعاف المصرية أن كافة القوانين والأعراف تضع لسيارة الإسعاف قدسية خاصة، تلك القدسية مستمدة من ذلك البدن الممدد بداخلها والذي يتشبث بالحياة، فلا تكن أنت العائق أمام أسطولنا الإسعافي لأداء رسالته.

كان قد شهد الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بمقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر فعاليات انضمام عشر حضانات متنقلة جديدة مزودة بأجهزة تنفس صناعي لأسطول هيئة الإسعاف وذلك ضمن مخطط هيئة الإسعاف المصرية لزيادة حجم أسطول حضاناتها المتنقلة من 97 حضانة إلى 147 حضانة، بزيادة قدرها 50 حضانة، والتي تمثل العشر حضانات الحالية الدفعة الأولى منهم.

 

نقل ما يزيد على  60 ألف طفل مبتسر عبر أسطول حضاناتها المتنقل

وقد أوضح الدكتور عمرو رشيد أن هيئة الإسعاف المصرية ساهمت العام الماضي في نقل ما يزيد على  60 ألف طفل مبتسر عبر أسطول حضاناتها المتنقل، أكثر من سبعة آلاف طفل منهم حالتهم كانت في غاية الدقة وتم نقلهم بواسطة حضانات مزودة بأجهزة تنفس صناعي.

 

توفير أسرة الرعاية والحضانات للأطفال المبتسرين

كما أعلن الدكتور عمرو رشيد أن تلك الزيادة تمثل دفعة قوية لمشروع رعايات مصر الذي دشنه الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والخاص بتوفير أسرة الرعاية والحضانات للأطفال المبتسرين، حيث تتكفل هيئة الإسعاف المصرية بنقل كافة حالات الأطفال المبتسرين المسجلين على قاعدة بيانات مشروع رعايات مصر بشكل مجاني وبدون تحصيل أي رسوم.

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