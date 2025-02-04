إصابة 10 أشخاص في حريق مخزن مستلزمات طبية بعين شمس

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة تستخدم كمخزن مستلزمات طبية بمنطقة عين شمس مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بحالة اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

حريق مخزن مستلزمات طبية بعين شمس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة تستخدم كمخزن مستلزمات طبية بالطابق الارضي بعقار مكون من 14 طابق بدائرة قسم شرطة عين شمس وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى عين شمس العالم لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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