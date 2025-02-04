الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم في عين شمس

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مطعم نشب به حريق بميدان الألف مسكن بمنطقة النزهة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

حريق مطعم شهير بميدان الألف مسكن

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مطعم شهير بميدان الألف مسكن بدائرة قسم شرطة عين شمس وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لإخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميدان الألف مسكن النزهة غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة النزهة

مواد متعلقة

"الجريل" وراء حريق مطعم شهير بحسر السويس

السيطرة على حريق مطعم في مدينة السلام
ads

الأكثر قراءة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

اليوم، محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

كوكتيل لم تشهده مصر، تحذير غير مسبوق من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية خلال 24 ساعة

أخبار مصر: مفاجأة بواقعة دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون، أول ظهور لزوجة الشرع، لحظة العثور على تمساح بالشرقية، الأرصاد تحذر

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

كأس مصر، بيراميدز في نزهة أمام المنصورة بدور الـ 32

طعام لداعش سوريا وأوبرا للمتحولين جنسيًا، فضيحة بقائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع كبير في السبيط والبوري وانخفاض المرجان 20 جنيها

منوعات

المزيد

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

على غرار يوروفيجن، بوتين ينتقم من الغرب بمسابقة غنائية دولية

أول ظهور علني لـ لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع داخل الكعبة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كوكتيل لم تشهده مصر، تحذير غير مسبوق من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية خلال 24 ساعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

32 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 3/ 2/ 2025

المزيد

انفوجراف

ماذا قال رئيس هيئة الدواء المصرية عن أزمة نقص الأدوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية