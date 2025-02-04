مطالبا بكشف علاقة وزير التعليم بالمنصة، سؤال برلماني بشأن إعلان “أشطر”

وجه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن انتشار مقطع فيديو دعائي لـ منصة أشطر التعليمية، يعتبر إساءة مباشرة لمكانة المعلمين وتشويهًا لدورهم التربوي.

انتشار فيديو مسيئ للمعلمين عبر منصة أشطر

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يُظهر معلمًا يُعنف طلابه بسبب تأخرهم في دفع الأجر، مستخدمًا عبارة “No Money.. No Learn” أي “لا تعليم قبل دفع المال”.

إعلان منصة أشطر يثير استياء المعلمين

وأكد النائب، أن الإعلان أثار استياء المعلمين، الذين اعتبروه تشويهًا لصورتهم، وتكريسًا لفكرة التعليم لمن يدفع فقط، فضلا عن أن الفيديو قام بالترويج لخدمات منصة أشطر بسعر 400 جنيه للحصة الواحدة، وهو ما وصفه البعض بالاستغلال التجاري للتعليم.

علاقة وزير التعليم بمنصة أشطر

وتساءل النائب عن علاقة وزير التعليم الحالي بمنصة أشطر، خاصة أن التقارير تؤكد أنها كانت مملوكة له قبل توليه منصبه الوزاري.

مطالب بالكشف عن مالك منصة أشطر التعليمية

وطالب عضو مجلس النواب، بالكشف عن المالك الحالي لمنصة أشطر، وإذا ما كانت هناك أي صلة قرابة أو شراكة بينه وبين الوزير.

وتساءل النائب: كيف يمكن لوزير يعلن الحرب على الدروس الخصوصية أن يكون في الوقت ذاته مالكًا لأحد أكبر المنصات التي تقدم هذه الدروس بمقابل مالي مرتفع ألا يُعد ذلك تضاربًا صارخًا للمصالح؟.

إجراءات وزارة التعليم في مواجهة الفيديو المسيئ

وطالب عضو مجلس النواب، بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقيق في الفيديو المسيء، ومن المسئول عن إنتاجه ونشره.

كما تساءل النائب، عن الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم، على منصات التعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة لمنع استغلال التعليم في أعمال تجارية تضر بالمصلحة العامة.

محاسبة المسئولين عن الفيديو المسيئ للمعلمين

وطالب عضو مجلس النواب، باستدعاء وزير التعليم أمام اللجنة المختصة في المجلس بصفة عاجلة، للتأكد من صحة هذه الادعاءات، ومحاسبة المسؤولين عن الإساءة لمعلمي مصر، مشددًا على ضرورة حماية هيبة المعلم وضمان عدم استغلال التعليم لتحقيق مكاسب خاصة.

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