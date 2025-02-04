No Money.. No Learn، قصة منصة "أشطر" وحقيقة علاقتها بوزير التعليم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلًا واسعًا، بعد انتشار مقطع فيديو ترويجي لمنصة "أشطر" التعليمية، والذي اعتبره البعض إساءة للمعلمين في مصر.

غضب المعلمين بسبب الفيديو الترويجي

أثار الفيديو استياء شريحة كبيرة من المعلمين، حيث ظهر في أحد مشاهده معلم يُعنف طلابه خلال درس خصوصي منزلي بسبب التأخر في دفع الأجر، مرددًا عبارة: "No Money.. No Learn". كما تضمّن الفيديو الترويجي عرضًا ترويجيًا لخدمات المنصة بسعر 400 جنيه للحصة، ما اعتبره المعلمون محاولة للنيل من صورتهم.

منصة "أشطر"، المملوكة لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل، كانت تحت إدارة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الحالي، قبل أن يتولى منصب الوزارة في يوليو 2024. وتقدّم المنصة دروسًا تعليمية "أون لاين" عبر معلمين متعاونين معها..ولا نعلم طبيعة هذه العلاقة الآن هل لا تزال مستمرة أم لا.

صراع المنصات التعليمية والدروس الخصوصية

يأتي غضب المعلمين وسط منافسة متزايدة بين منصات التعليم الإلكتروني والدروس الخصوصية التقليدية، إذ كشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2020 أن الأسر المصرية تنفق نحو 136.4 مليار جنيه سنويًا على الدروس الخصوصية، بمعدل إنفاق يبلغ 5249 جنيهًا سنويًا لكل أسرة.

حملة إلكترونية ضد الوزير

ورغم حذف الفيديو، إلا أن عددًا من المعلمين اعتبروا أنه يمس بكرامة المهنة، وشنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #بلاغ_للنائب_العام ضد وزير التعليم. كما أشار بعض المعلمين إلى أن منصة "أشطر" أبلغت إدارة "فيسبوك" عن الصفحات التي أعادت نشر الفيديو لمهاجمة الوزير، ما أدى إلى إغلاق بعض الصفحات التعليمية.

منصة "أشطر" واستثمارات الوزير

تأسست منصة "أشطر" في مارس 2020، في ظل أزمة كورونا، وكانت تابعة لشركة "أدفانست إديوكيشن" المالكة لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل NIS. وقد قدمت خدماتها مجانًا خلال أول عامين، قبل أن تتحول إلى منصة مدفوعة.

وفقًا لصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بلغ عدد مستخدمي تطبيق "أشطر" 1.5 مليون طالب، فيما وصل عدد متابعي قناتها على "يوتيوب" إلى 7.7 ألف مشترك، بإجمالي 1.16 مليون مشاهدة، وفق بيانات موقع Social Blade.

وتعد "أشطر" جزءًا من استثمارات متعددة للوزير ووالدته في مجال التعليم، حيث قامت العائلة في 2019 ببيع 43.5% من شركة "التعليم المتقدم" – المالكة لمدارس نرمين إسماعيل – إلى صندوق المشروعات المصري الأمريكي، في صفقة بلغت قيمتها نحو نصف مليار جنيه، مما رفع رأسمال الشركة إلى 522 مليون جنيه.

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