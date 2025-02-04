محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، والمهندس زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

معدلات تنفيذ المشروعات بقنا

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ معدلات تنفيذ المشروعات بكل وحدة محلية، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة المواصفات الفنية لكل مشروع.

كما وجّه رؤساء الوحدات المحلية بوضع برامج زمنية دقيقة للمشروعات منذ انطلاق الخطة المعتمدة، والإسراع في تنفيذها وفقًا للجداول المحددة، لضمان رفع معدلات الأداء وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع نسب إنجاز المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتي تشمل قطاعات الرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم شبكات الكهرباء، وإنشاء المدفن الصحي ومصنع تدوير المخلفات الصلبة، وتطوير معدات النظافة، بالإضافة إلى استكمال وإنشاء المواقف والأسواق النموذجية.

الاعتمادات المالية المخصصة

كما ناقش الاجتماع استكمال أعمال الرصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية المخصصة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا، أهمية إعداد خطة تشغيل للمشروعات التي تم الانتهاء منها، مع ضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة في التنفيذ.

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