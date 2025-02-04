التصريح بدفن أجنبي سقط من الطابق السابع في مدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر، التحقيق في مصرع أجنبي، إثر سقوطه، من الطابق السابع في مدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة المتوفي.



تعود الواقعة إلى تلقى مأمور قسم أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص بشارع الورشة.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يحمل جنسية اجنبية فارق الحياة إثر سقوطه من الطابق السابع في ظروف غامضة.



ويستمع الضباط لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة

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