إجراء جديد من النيابة بشأن رضيع القمامة في دار السلام

تحفظت نيابة دار السلام الجزئية، على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة رضيع داخل القمامة بمنطقة دار السلام في ظروف غامضة، وذلك للوصول لهوية المتهم بإلقائه.

وكشفت التحقيقات أن الأهالي عثروا على جثة لطفل حديث الولادة، ملقى داخل القمامة بجوار أحد المطاعم الشعبية الشهيرة، عقب قيام أحد الأشخاص بإلقائه.



وجاء في أقوال شهود العيان وتفريغ الكاميرات، أن أحد الأشخاص “غير معلوم للشهود، ألقى الطفل أعلى القمامة ولم يظن أحد أنها جثة طفل، ثم ترك المكان”.



وكشفت معاينة النيابة أن الطفل حديث الولادة ولم يتجاوز عمره أيام، متوفي، ولا يوجد عليه آثار ضرب أو تعذيب، وصرحت النيابة بدفن الجثة، عقب انتهاء الطب الشرعي من فحصها وإعداد التقارير اللازمة، وطلبت تقرير حول تفريغ كاميرات للمراقبة، وتحريات المباحث.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رضيع متوفى داخل القمامة، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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