موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان، تشهد محافظة الأقصر في شهر شعبان سلسلة من الفعاليات الدينية والموالد الصوفية لعدد من الصالحين وآل بيت رسول الله، والتى تعتبر من الطقوس التى تجمع الآلاف من الأحبة والضيوف فى كافة أرجاء قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، ويشهد شهر شعبان العديد من الاحتفالات بمولد أولياء الله الصالحين في الأقصر حيث توارث أبناء الأقصر الاحتفال بموالد أولياء الله في شهر شعبان، وخلال السطور التالية نرصد معكم أشهر موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

ترصد بوابة فيتو موعد إقامة ليالي الاحتفال بموالد أولياء الله والصالحين، في جميع مناطق ومراكز محافظة الأقصر، حيث يتجمع المحبون لآل الله على محبته وفي محبة رسوله، مع إقامة بعض مظاهر الاحتفال، التي تتحلى في إظهار القوى والشجاعة وكرم الضيافة، وإقامة حلقات التحطيب، المرماح في أماكنه المخصصة،وإقامة ليالي المدائح النبوية وليالى الذكر والقرآن الكريم.

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

مولد الشيخ أحمد أبو الغطاس والشيخ موسى أبو علي

تشهد مناطق الكرنك وقرية العوامية شمال وجنوب مدينة الأقصر، في ليلة النصف من شعبان كل عام، مولد الشيخ أحمد أبو الغطاس السنوي الذي يقامومولد الشيخ موسي أبو على قبل ليلة النصف من شعبان،

والشيخ أحمد ابو غطاس، هو المشهور بالبلدة بإنه الشيخ "أحمد أبو مخدم"، وتم تأسيس مقام له في عام 1604 ميلادية، وعرف الناس عنه أنه كان يسير على المياه بنهر النيل عبر فرش منديل كبير يستخدمه على مياه النهر، والتي تتحول إلى قطعة خشبية تساعده على السير أعلى مياه نهر دون أن يتعرض لمخاطر الغرق، لذلك أطلق عليه عليه لقب "أبو غطاس"، ومن أشهر كراماته حسبما يتداولها الأهالى، إنه فى كل عام كان يحدث فيضان النيل قبل بناء السد العالى وترتفع المياه ولكن قرية العوامية لم تكن تتعرض للغرق المنازل كباقي القرى، حيث كان المهندسون فى الرى يتعجبون مما يحدث رغم المياه المرتفعة جدًا وقت الفيضان، والأهالي كانوا يقولون لهم إنه فى تلك الأيام كانوا يشاهدون الشيخ أحمد أبو الغطاس وهو يمتطى جوادا يمر به حول البلدة أثناء الفيضان لحمايتها من الغرق.

أما في منطقة الكرنك جنوب مدينة الأقصر، فيتم تنظيم ليالي مولد الشيخ موسي أبو على القطب الصوفى الشهير بتلك المنطقة، وهو من مواليد عام 1908 الزينية بحري مركز الأقصر، حيث نشأ فيها وعاش وتربى، حتى انتقل إلى الكرنك واستقر به المطاف هناك عام 1950 وبدأ نجمه يعلو ويزدهر في تلك المنطقة، وبدأ الناس يأتون إليه ويتبركون به بعد ظهور العديد من كرامات الأولياء والصالحين له، فكانت ملامحه تدل على الزهد والطيبة والورع بين أقرانه، وكان دائم العزلة والابتعاد عن اللعب واللهو وكثير التفكر والتدبر.

وفي مولده يحضر الضيوف والمريدون والأهالى بمنطقة الكرنك وسط مدينة الأقصر، وتستمر فعاليات ليالي مولد الشيخ موسى أبو علي الشهيرة 5 ليالي من الاحتفال الذي يتم تنظيمه سنويًا فى الشوارع المحيطة بساحة القطب الجليل فى المنطقة الأشهر بوسط مدينة الأقصر، وسط تنظيم ليالي المديح والمرماح وغيرها من الفعاليات للاحتفال بذكرى المولد.

مولد الشيخ محمد العشى:



بداية شهر شعبان فى قرية العشى التابعة لمدينة الزينية شمال الأقصر، ينطلق بصورة سنوية مولد الشيخ محمد العشى الذي يستمر لمدة 4 أيام، حيث تنظم آخر ليالى سباقات مرماح الخيول وتنظيم الدورة الختامية لليلة النهائية للمولد، ومع بداية المولد يتوافد الخيالة، وذلك للمشاركة فى المولد وسباقات الخيل والمرماح على أنغام المزمار الربابة.

مولد سيدي أبو الحجاج الأقصري



وفي ليلة النصف من شعبان من كل عام يبدأ الاحتفال بالقطب الكبير سيدى أبو الحجاج الأقصرى الأشهر فى قلب مدينة الأقصر، وينطلق أهالى محافظة الأقصر فى الإحتفال بمولد الإمام أبو الحجاج الأقصرى، وذلك بتنظيم احتفالات فى محيط منطقة المسجد وساحة أبو الحجاج، والتى تناسب ليلة النصف من شعبان من كل عام، ويحضرها الآلاف من أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة.

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان



مولد سيدى أحمد بن إدريس



هذا المولد الذى يتم الاحتفال به فى أكثر من منطقة، فهو مولد سيدي أحمد إبن إدريس بمركز إسنا، حيث تقام الاحتفالات وسط أجواء من البهجة والسعادة وبحضور الآلاف من الرواد والمحبين، يتوافد المريدون من كافة المناطق للإحتفال بالمولد وسط جو من البهجة، ويتم تنظيم حلقات التحطيب والمرماح على أنغام المزمار، بالإضافة إلى حلقات الذكر الصوفية والمدح.

مولد الشيخ موسى أبو علي



فى منطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر، يحتفل الآلاف من الأهالى بالمولد الشيخ موسى أبو على، حيث تشهد الكرنك 5 أيام من الإحتفال بمولد "الشيخ موسى أبوعلي".



الشيخ أبو القمصان والشيخ أبو زعبوط

فى مدينة القرنة بجبال البر الغربى، تنظم فعاليات المرماح للاحتفال بمولد الشيخ أبو القمصان ومولد الشيخ أبو زعبوط، بجانب ليالى المديح والذكر فى حب رسول الله، وكالعادة يقوم الأهالى باستقبال ضيوفهم فى منازلهم بتنظيم ولائم فى كافة منازل البعيرات والقرنة، علما أن الشيخ أبو زعبوط صاحب أكبر مقام فى قرية البعيرات والبر الغربى، ويحتفل بمولده فى العشر الأواخر شهر شعبان.

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