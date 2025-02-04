رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بجولة تفقدية في الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اهتمام الدولة بدمج وتمكين ذوي الهمم من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول دور الأكاديمية في توفير حلول تكنولوجية مبتكرة لتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي تقدمها في مجالات التكنولوجيا المساعدة، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات التواصل الرقمي.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من المعامل المتخصصة داخل الأكاديمية، والتي تضم أحدث التقنيات المخصصة لدعم ذوي الإعاقة، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأكاديمية في تقديم خدماتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج وتمكين ذوي الهمم، وتعمل على تسخير التكنولوجيا لخدمتهم، مشيرًا إلى أن مدينة المعرفة تمثل نموذجًا متطورًا لدعم التحول الرقمي في مصر.

رافق رئيس الوزراء خلال جولته عدد من الوزراء والمسؤولين، الذين أكدوا استمرار الجهود لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تمكين جميع فئات المجتمع، وفقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

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