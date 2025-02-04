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حوادث

لصوص المطرية: سرقة الحقائب والهواتف وسيلتنا لكسب المال دون عمل

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تواصل نيابة المطرية، التحقيق في اتهام عاطلين بسرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بدائرة القسم.

وخلال التحقيقات، اقر المتهم الأول، أنه كان يتنقل مع شريكه على دراجة نارية مسروقة، ويستهدف الأشخاص الذين يحملون حقائب أو هواتف محمولة.

وأشار المتهم الثاني، أن سرقة الحقائب والهواتف كانت بمثابة وسيلة لكسب المال دون الحاجة للعمل

وتابع "أحيانًا كنا نتبع الضحية لمسافة طويلة حتى نتمكن من خطف حقيبتها أو هاتفها".

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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