تمويل المرحلة الثانية من "حياة كريمة".. الحكومة تخصص نسبة من الموازنة لمشروعات تطوير الريف

تتضمن موازنة العام المالي 2025-2026 تخصيص نسبة من الموارد المالية لتمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك ضمن رؤية الحكومة لمواصلة تنفيذ المشروعات التنموية في الريف المصري، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، بالإضافة إلى دعم برامج التمكين الاقتصادي للأسر الريفية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض ملامح مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ونائبه، ومسؤولي الوزارتين.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الموازنة إلى زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومنها "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ سياسات تحقيق الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي، واستدامة المسار الهبوطي للدين، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي شامل.

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