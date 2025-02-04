الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

بين الاستدامة والانضباط المالي.. كيف تخطط الحكومة لمستقبل الاقتصاد؟

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض ملامح مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ونائبه، وعدد من المسؤولين.  

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والانضباط الاقتصادي، من خلال سياسات تستهدف تعظيم الإيرادات العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يضمن زيادة موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.  

وشدد الاجتماع على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى خفض العجز الكلي، وتحقيق فائض أولي، واستدامة المسار الهبوطي للدين العام، وذلك ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع معدلات النمو المستدام.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة وزيرة التخطيط مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الإيرادات العامة الاقتصاد غير الرسمى

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