الثلاثاء 04 فبراير 2025
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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل رئيس جامعة سالامانكا الإسبانية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، Prof. Juan Manuel Corchado رئيس جامعة سلامانكا الإسبانية والوفد المرافق له بالاكاديمية العربية بمصر الجديدة.

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ويأتي ذلك لتعزيز  التعاون العلمي والأكاديمي  المشترك بين الجانبين، حيث قام الدكتور.  Prof. Juan Manuel Corchado بإلقاء محاضرة  عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المجالات العلمية المختلفة وتطوير البحث العلمي والأمن السيبراني  .

جاء ذلك بحضور لفيف متميز من  الأساتذة عمداء الكليات بالأكاديمية والدكاترة أعضاء هيئة التدريس بمبني كلية الهندسة والتكنولوجيا بمصر الجديدة.

واحتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  بتخريج دفعة جديدة معهد الإنتاجية والجودة ـ القاهرة ـ والحاصلين على  ماجيستير إدارة الجودة  وماجستير إدارة الرعاية الصحية.

شهد الحفل حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور سمير مرزوق عميد معهد الإنتاجية والجودة بالقاهرة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في جمهورية مصر العربية.

بلغ عدد الخريجين  300 خريج وخريجة ينتمون لدول مصر والسودان وسوريا، حيث يُعد هذا التكريم خطوة هامة في مسيرتهم المهنية والعلمي.

وفى كلمته، أعرب  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بحضور تلك اللحظة التي يجني فيها الخريجون ثمار جهدهم طوال فترة الدراسة.

كما هنأ "عبد الغفار "الخريجين وأسرهم وذويهم بهذه المناسبة التي ستظل محفورة فى وجدانهم، وقال" أهنئكم على هذا الإنجاز العظيم والذي يمثل لحظة محورية في حياتكم، لقد حققتم قدرًا كبيرًا من الجهد والتحصيل العلمي، ونحن نفخر بكم جميعًا".

وختم رئيس الأكاديمية كلمته داعيًا الخريجين لمواصلة العمل والسعي وعدم التوقف عن البحث عن الفرص والتحديات الجديدة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم في الحياة.

يأتي  الحفل في إطار حرص الأكاديمية العربية على إعداد كوادر متميزة في مجالات الجودة والرعاية الصحية، بما يساهم في دعم وتطوير القطاعات المختلفة في الوطن العربي.

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الدكتور إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا جامعة سلامانكا الأسبانية الذكاء الاصطناعي البحث العلمي القاهرة

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