ليست مصر أو الأردن، تقارير إسرائيلية: خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى دولة ثالثة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل تعمل منذ أشهر على إعداد خطة لتشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة، في إطار مناقشات بدأت قبل شهرين وتطرقت إلى عدة جوانب، بما في ذلك الأبعاد القانونية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الدولة التي تسعى إسرائيل لنقل الفلسطينيين إليها ليست مصر أو الأردن، دون الكشف عن اسم الدولة المقصودة.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن تفاصيل هذه الخطة أو مدى تقدمها.

ترامب: غزة موقع للهدم وإعادة إعمارها قد تستغرق 15 عاما

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الرئيس السابق دونالد ترامب يرى أن قطاع غزة "موقع للهدم"، معتبرًا أنه "من غير الإنساني إجبار الناس على العيش فيه" في ظل الظروف الراهنة.

وقف إطلاق النار

وأضاف المسؤول أن ترامب سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن النقاش سيركز على عدة محاور، من بينها ضمان عدم استمرار حكم حركة حماس، والعمل على تحرير جميع المحتجزين.

وأشار المسؤول إلى أن ترامب يعتقد أن إعادة إعمار غزة ستكون عملية طويلة قد تستغرق ما بين 10 إلى 15 عامًا، نظرًا لحجم الدمار الذي شهده القطاع خلال الأشهر الأخيرة.

كما أكد أن الولايات المتحدة لا يمكنها حل مشكلة غزة بمفردها، مشددًا على ضرورة وجود تعاون دولي وإقليمي لتحقيق الاستقرار وإيجاد حلول دائمة للوضع في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجهود الدولية المستمرة لإحلال التهدئة في غزة، وسط تعقيدات سياسية وأمنية تحول دون التوصل إلى تسوية شاملة حتى الآن.

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