أحمد العميد: الصحفيون في مناطق الحروب يواجهون تهديدات مستمرة وهجمات مباشرة (صور)

قال أحمد العميد، الصحفي المتخصص في تغطية النزاعات المسلحة، إن الصحفيين الذين يعملون في بيئات الحروب يعانون من تهديدات مستمرة على حياتهم، حيث يتعرضون للهجمات المباشرة من الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى القصف العشوائي الذي يطال الصحفيين أثناء تغطيتهم للمواجهات جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين.

وأضاف خلال الحوار المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي حول "تحديات صحفيي الحروب فى مناطق النزاعات.. وسبل المواجهة" أن خطر الوقوع في الأسر أو التصفية من قبل الجماعات المسلحة يمثل تهديدًا دائمًا في مناطق النزاع.

صعوبة حصول الصحفيين على المعلومات

وأشار العميد إلى التحديات المهنية، حيث يواجه الصحفيون صعوبة في الحصول على المعلومات الدقيقة وسط ظروف غير مستقرة، مما يعرضهم لخطر نشر أخبار غير صحيحة أو مغلوطة. كما تطرق إلى تأثير القوانين والضغوط السياسية التي تحد من حرية الصحافة، ما يجعل الصحفيين في كثير من الأحيان عرضة للرقابة والتضييق على عملهم.

دعم الصحفيين الميدانيين

وأكد على ضرورة دعم الصحفيين الميدانيين وحمايتهم أثناء أداء عملهم، مشيرًا إلى أن حرية الصحافة تعتبر من أهم حقوق الإنسان، ويجب العمل على تأمين بيئة عمل آمنة للصحفيين في جميع أنحاء العالم.

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