الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

وكيل رياضة الجيزة يعلن قرب انتهاء أعمال تطوير نادي الصحفيين بعد توقفه لسنوات

زيارة وكيل الشباب
زيارة وكيل الشباب والرياضة بالجيزة إلى نادي الصحفيين

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ومحمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي الصحفيين الأعمال الإنشائية بالنادي ظهر اليوم الثلاثاء.

وتابع وكيل الوزارة  أعمال التطوير التي صدق  عليها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأعمال إنشاء صالة أفراح، كافيتيريا، و2 مبنى هيكل معدني، وملعب بادل، بالإضافة إلى أعمال تركيب جرانيت وخط صرف صحي وتطوير المبنى الرئيسي، منطقة الأطفال وسور الكورنيش، منطقة الملعب الخماسي، والمداخل الرئيسية وكل ما يلزم من أعمال تطوير بالنادي.

 

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعلن قرب أنتهاء أعمال تطوير نادي الصحفيين بعد توقفه لسنوات
وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعلن قرب أنتهاء أعمال تطوير نادي الصحفيين بعد توقفه لسنوات

وأثنى الصبروط أثناء اللقاء على ما تم إنجازه من أعمال في  نادي الصحفيين، كما أكد على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية يضع نصب عينيه تطوير المنشأت الشبابية والرياضية حيث شهدت  السنوات القليلة الماضية اهتمام غير مسبوق، مؤكدا قرب الانتهاء من تطوير النادي وفتحه للأعضاء قريبًا على أرض الواقع.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعلن قرب أنتهاء أعمال تطوير نادي الصحفيين بعد توقفه لسنوات
وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعلن قرب أنتهاء أعمال تطوير نادي الصحفيين بعد توقفه لسنوات

الإسكندرية والقليوبية يتأهلان إلى نهائي دوري مراكز الشباب لكرة اليد

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة تأهل منتخبي الإسكندرية والقليوبية إلى المباراة النهائية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد، المقامة بالمدينة الشبابية في الإسكندرية.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعلن قرب أنتهاء أعمال تطوير نادي الصحفيين بعد توقفه لسنوات
وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعلن قرب أنتهاء أعمال تطوير نادي الصحفيين بعد توقفه لسنوات

وقدم الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية "استوديو اونلاين"، للبطولة في سابقة هي الأولى من نوعها، التي  تشهدها بطولة تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

دوري مراكز الشباب لكرة اليد
دوري مراكز الشباب لكرة اليد

وحجز منتخب الإسكندرية مقعده في النهائي بعد فوزه على الجيزة بنتيجة 21-14، ليواصل تصدره للمنافسات.

دوري مراكز الشباب لكرة اليد 
دوري مراكز الشباب لكرة اليد 

وفي لقاء آخر، انتزعت القليوبية بطاقة التأهل بعد مباراة مثيرة أمام المنيا، انتهت بالتعادل 10-10 في كلا من شوطي المباراة، قبل أن تحسمها القليوبية بضربات الجزاء بنتيجة 4-3.

وفي لقاء تحديد المركز الثالث، تمكنت الجيزة من التفوق على المنيا بنتيجة 21-12، لتحصد ميدالية المركز الثالث، فيما جاء منتخب المنيا في المركز الرابع.

وتختتم البطولة بالمباراة النهائية المرتقبة بين الإسكندرية والقليوبية، حيث يتنافس الفريقان على لقب النسخة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة اليد، في مواجهة حاسمة ينتظرها عشاق اللعبة.

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الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي نادي الصحفيين محمد شبانة محمود الصبروط

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