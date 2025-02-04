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محافظات

بمشاركة 50 عارضا، افتتاح معرض الحرف اليدوية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة

افتتاح المعرض، فيتو
افتتاح المعرض، فيتو

 افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم معرض المنتجات والحرف اليدوية المقام بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، ويشارك فيه 50 عارضا بمنتجات يدوية متنوعة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، بحضور المهندس طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ.

 وتفقد محافظ الدقهلية المعروضات واستمع إلى العارضين والعارضات، وأبدى إعجابه بجودة المنتجات، وأكد على دعمه الكامل لجميع العارضين والعارضات في تذليل أية عقبات يمكن أن تواجههم، مشيرًا إلى أن الدولة تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمنتجات اليدوية بمختلف الوسائل لتمكينهم من الاستمرار وتطوير منتجاتهم.

تشجيع العارضين والعارضات على حسن تسويق المنتجات والعمل على زيادة الأنواع المنتجة

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تشجيع العارضين والعارضات على حسن تسويق المنتجات والعمل على زيادة الأنواع المنتجة، وأضاف أنه لا يدخر جهدا في توفير الدعم اللازم لهم لتسويق المنتجات من خلال المعارض التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز والمدن، وحث العارضين على ضرورة تسويق منتجاتهم اونلاين لتوسيع نطاق التوزيع.

 تجدر الإشارة إلى أن المعرض أقيم بالتعاون والتنسيق بين مؤسسة بيت العطاء بالمنصورة ومديرية التضامن الاجتماعي، وشملت المعروضات، مشغولات يدوية، واكسسوارات، وأعمال نحت خشبية، ومستحضرات تجميل، فوانيس رمضان، لوحات فنية زيتية، شنط، مخبوزات، مجسمات خرز، وغيرها من المنتجات التي تم صنعها يدويا بجودة عالية.

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