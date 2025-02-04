رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن صندوق تكريم الشهداء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5 (مكرر)، الصادر في 3 فبراير 2025، قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 355 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وجاء في نص قرار رئيس الوزراء "يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم اعتبارا من 6-1-2025 ولمدة ثلاث سنوات، برئاسة اللواء السيد على على الغالي، وعضوية كل من: (أعضاء عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، ومدير إدارة التأمين والمعاشات، ومساعد رئيس هيئة القضاء العسكرى، ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وثلاثة أعضاء عن وزارة الداخلية يختارهم وزير الداخلية، وعضوان عن وزارة التضامن الاجتماعي يختارهما وزير التضامن الاجتماعي، وعضو عن وزارة المالية يختاره وزير المالية).

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2022، بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 354 لسنة 2025 بتجديد تعيين رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛ وبناءً على ما عرضته الأمانة العامة لوزارة الدفاع.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.