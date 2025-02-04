الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع القطاع القانوني ملفات العمل المختلفة

منال عوض وزيرة التنمية
منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فيتو

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية لمتابعة ملفات العمل المختلفة.

 يأتي اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع مختلف القطاعات بالوزارة.

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وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل الوزارة والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة وتعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الأثر التشريعي لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول تلك القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك.

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