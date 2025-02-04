الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

استناه وهو خارج من الجامع.. مصرع مقاول بعدة طعنات على يد عامل في قنا

مصرع مقاول
مصرع مقاول

 لقى مقاول مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدة طعنات بآلة حادة سكين على يد عامل أمام مسجد عقب خروجه من الصلاة في قرية الكلاحين، مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بمقتل مقاول طعنا بآلة حادة أمام مسجد في قرية الكلاحين التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ع.م، يبلغ من العمر 42 عامًا، مقاول، بعدة طعنات آلة حادة سكين على يد عامل أمام مسجد عقب خروجه من أداء الصلاة في قرية الكلاحين مركز قفط.

 

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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