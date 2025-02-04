القصة الكاملة لأزمة محمود الشحات أنور.. صاحب العزاء يتهمه بالتغيب بسبب 150 ألف جنيه.. الشيخ ينفي والنشطاء يعلنون غضبهم.. والإفتاء تحسم الجدل عن حكم تقاضي الأجر عن التلاوة

أزمة الشيخ محمود الشحات أنور تثير جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما أثير عن تغيب مقرئ القرآن عن إحياء عزاء بمحافظة الشرقية، بعدما تقاضى الأجر، الذي يبلغ 120 ألف جنيه من القائمين عليه، حسبما زعم أصحاب العزاء.

أزمة الشيخ محمود الشحات أنور

حكاية أزمة الشيخ محمود الشحات أنور تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تداول النشطاء تدوينة، زعم فيها صاحبها أنه "اتفق مع الشيخ الشحات محمد أنور على إحياء عزاء بمحافظة الشرقية، وأعطاه 120 ألف جنيه، وفوجئ بعد ذلك بتغيبه عن العزاء، وإحياء عزاء آخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ 150 ألف جنيه."

أزمة الشيخ محمود الشحات أنور تثير الجدل، فيتو

أثار المنشور جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن السر الذي دفع المقرئ للتغيب عن عزاء أحد الأشخاص بسبب المبلغ الأعلى، مؤكدين أن ترك عزاء بسبب المال يمكن أن يسبب ضغينة بين الطرفين، ويكون السبب 30 ألف جنيه زيادة في الأجر، مؤكدين أن تلاوة القرآن أعلى من تقاضي أجر علي على التلاوة.

القارئ يتغيب عن العزاء بسبب 30 ألف جنيه

بداية أزمة الشيخ محمود الشحات كانت عندما نشرت تدوينة على حساب أحد الأشخاص ويدعى محمود النجار، حيث جاء في منشوره "أنه اتفق مع القارئ محمود الشحات على عزاء لأحد أقاربه ودفع مبلغ 120 ألف جنيه مقابل الاتفاق على قراءة القرآن في العزاء، ثم فوجئ بأن المقرئ لم يحضر العزاء، وعندما سأل اتضح إنه ذهب لعزاء أخر في محافظة الدقهلية مقابل تقاضيه 150 ألف جنيه"، وواصف فعل مقرئ القرآن بأنه "تاجر يجمع الأموال وليس قارئ لكتاب اللَّه عز وجل"

أزمة الشيخ محمود الشحات أنور، فيتو

وذكر محمود النجار أنه تواصل مع القارئ محمود الشحات أنور في التاسعة صباحًا، لإحياء عزاء إحدى السيدات في مدينة الحسينية محافظة الشرقية، مقابل أجر 120 ألف جنيه في ساعتين وتمت الموافقة، حيث طلب الشيخ 105 ألف جنيه، و15 ألف لـ "الساوند سيستم" الذي يرافقه.

وكانت المفاجأة عندما حكى صاحب الحساب "محمود النجار" أنه عُرض على القارئ محمود أنور الشحات إحياء عزاء آخر في المنصورة، بمبلغ أعلى 150 ألف جنيه، أي بزيادة تصل إلى 30 ألف جنيه، فما كان من القاريء إلا أن تغيب عن إحياء العزاء المُتفق عليه في الساعة 10 مساءً، وأغلق هاتفه، وكانت المفاجأة بظهوره في عزاء آخر تقاضى منه 150 ألف جنيه، حسبما ادعى محمود النجار.

أزمة الشيخ محمود الشحات تثير غضب النشطاء

أثارت الواقعة ردود أفعال غاضبة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد الحضور ويدعى محمد إبراهيم رحمو قائلًا: "بالفعل حصل كان في مراكز الحسينية، واتفقوا مع الشيخ محمود الشحات أنور وما حصلش منهم وحول الفلوس، وتفاجأنا أنه اتصل في مكالمة هاتفية وقال بعتذرعن الميتم وما حضرش... خير"

الشيخ محمود الشحات أنور يتغيب عن العزاء، فيتو

وقال الناشط أسامة الشهاوي "قراءة القرآن مش مهنة بتاجر بها... الناس فاكرة أن المعلم بيقرأ كتاب الله بالمجان، لا تجارة ولكن الله لا يرضى بذلك... لا حول ولا قوة إلا بالله"

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "١٥٠ آلفا لقارئ القرآن.. باقى العزاء هيتكلف كام؟ كله رياء وافتراء علشان الحج الفلاني عامل عزاء بمبلغ وقدره وهو مش هيرجع المتوفى ولا هيغفرله ذنوبه ولا هيضمن له الجنة، هناك أبواب أخرى نستطيع أن نوظف فيها هذه الأموال، ونعطيها لمن يستحق ونوهب ثوابها للمتوفى"

الشيخ محمود الشحات يرد على أزمته

الجدل الذي أحدثه منشور مواطن الشرقية دفع أحمد العطار محامي الشيخ محمود أنور الشحات للرد، حيث قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

ترك العزاء لأجل 150 ألف جنيه، فيتو

وفي بيانه قال أحمد العطار: "ردًا على كل مكذب ومفتر وضال وإحقاقًا للحق.. بتاريخ الأمس هاتفَ مدير أعمال الشيخ محمود الشحات، طلب فيها أن يقرأ في عزاء متوفاة إلى رحمة مولاها، تم الاتفاق على كل شيء.. ولكن الغريب أن هذا الشخص طلب بعد ذلك مبلغًا ماليًا على سبيل العمولة، وللأسف لم يستطع مدير أعمال الشيخ التواصل معه في ذلك الوقت بسبب غلق هاتفه الشخصي لظروف خاصة"

وتابع العطار "لم يتمكن الشيخ من التواصل معه إلا عند الساعة التاسعة مساء تقريبًا، وشرح له ما دار بينه وبين المدعو سابقًا، الأمر الذي فاجأه واستثار غضبه، وما كان منه إلا رفض الأمر برمّته حتى لا يدّعى البعض أن أهل القرآن يتاجرون بأجورهم ولا أن يأكل أحدهم أموال الناس بالباطل"

نقابة القراء تنتقد ارتفاع تكاليف العزاء ودار الإفتاء ترد

وعلق نقيب القراء، الشيخ محمد حشاد، على الواقعة في تصريحات إعلامية، حيث أكد أن النقابة ليست طرفًا في مثل هذه الأمور ولا علاقة لها بالاتفاقات المالية بين القراء وبين أصحاب العزاءات، لافتًا أن بعض الناس هم من يهرولون وراء أسماء بعينها، مهما كانت درجة إتقانهم في الوقت الذي يتجاهلون قراء حفظة متقنين لا تتجاوز أجورهم 5% من الرقم الذي أثار أزمة مؤخرا.

حقيقة رفض الشيخ محمود الشحات قراءة القرآن في العزاء لأجل 30 ألف جنيه زيادة، فيتو

وكشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تقاضى أجرًا لقراءة القرآن، وقالت في بيان، عبر صفحتها على الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنه لا مانع من قراءة القرآن في المآتم بأجر، وبينت الأجر الذي يأخذه القارئ يكون بسبب انقطاعه للقراءة، وذلك بشرط أ لا يؤخذ أجر القُراء من نصيب القُصر، ولا من نصيب باقي الورثة إلا برضاهم، وينبغي ألا يكون ذلك في إطار المباهاة والتفاخر، وعلى الحاضرين أن يستمعوا وينصتُوا لتلاوة القرآن الكريم".

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