لدعم المشروعات المتعثرة، تشغيل مشروع إنتاج البيض بالعيساوية في سوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن تشغيل أحد الكيانات الاستثمارية العاملة بالمجال الإنتاجي بحق الانتفاع لمشروع إنتاج البيض بالعيساوية بمركز أخميم، وذلك من خلال المزايدة العلنية التى أجريت بديوان عام المحافظة بين عدد من الكيانات الاستثمارية والشركات العاملة فى الاستثمار والإنتاج الزراعي والداجني، والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على شركة “مبارك السعودي للاستثمار الزراعي لمدة 15 عاما بقيمة 3 ملايين جنيه، تزداد بنسبة 10% سنويا”.



محافظ سوهاج يعلن فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع إنتاج البيض بالعيساوية

وأكد سراج أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة فى زيادة إنتاج بيض المائدة، وسد الفجوة بين احتياجات السوق والإنتاج الفعلي، والذي سيكون له أثر في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، كما أنه سيسهم فى كسر حلقات بين مصادر الإنتاج والتوزيع، مما يخفف من آثار زيادة الأسعار، ويوفر العملات الأجنبية.



توفير فرص عمل للشباب المحافظة وزيادة إنتاج بيض

ويعد مشروع إنتاج البيض بالعيساوية هو الثالث من بين المشروعات الإنتاجية بالمحافظة التي تم ترسيتها خلال الآونة الأخيرة، وذلك تنفيذا لخطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الاقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقا لوثيقة ملكية الدولة فى كافة القطاعات الخدمية خاصة فى الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، حيث كان هذا المشروع من المشروعات الإنتاجية التي تدار بالمحافظة، والذي توقف عن الإنتاج، وتم تصفيته وطرحه للاستثمار العام خلال السنوات القادمة، والذي أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.



وسوف توالي المحافظة طرح كافة المشروعات الإنتاجية والفرص الاستثمارية للاستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية في جميع الصناعات المحلية والأجنبية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري.

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