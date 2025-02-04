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النيابة تصرح بدفن حداد تناول حبة الغلال بسوهاج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 قررت النيابة العامة بمركز طهطا بسوهاج بالتصريح بدفن حداد تناول قرص لحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة بعد توقيع الكشف الطبى عليه، وتبين سبب الوفاة حبة الغلال السامة وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام.

 

النيابة تصرح بدفن حداد تناول حبة الغلال بسوهاج

 كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز قسم طهطا، يفيد بوصول فتحي ص ع ا 52 عاما حداد إلى مستشفى طهطا العام مصابًا حالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال، وتوفى عقب وصوله ومقيم بقسم طهطا.


أفاد كلًا من  زوجة المتوفى شمس ا ع ع 38 عاما ربة منزل وشقيق المتوفى أحمد ص ع ا 58 عاما موظف أثناء تواجد المذكور بالمنزل، تناول قرص لحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

 

الانتحار بحبوب الغلة السامة

يذكر أن من أكثر صور الانتحار انتشارا في الأيام الأخيرة بمحافظة سوهاج، وخاصة في القرى الانتحار عن طريق تناول ما يعرف  بـ حبوب الغلة، وهي مبيد حشري يستعمل لحفظ الغِلال من التسوس.

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