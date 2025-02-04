مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير السياسات والتشريعات المحفزة لهذا القطاع الحيوي.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

يُذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

تهدف هذه المجموعة إلى إنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة، واقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق هذا الهدف، وضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على دعم ريادة الأعمال وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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