الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

مدبولي يُتابع مع وزيرة البيئة عددًا من ملفات العمل

رئيس الوزراء ووزيرة
رئيس الوزراء ووزيرة البيئة، فيتو

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، عرضًا تفصيليًا حول جهود وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024، وكذا جهود الترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع بعض التحديات الخاصة بهذا الملف الهام.

 

وتطرقت وزيرة البيئة، إلى ما تم تنفيذه من أعمال للتنمية والحماية البيئية في عدد من مناطق المحميات الطبيعية، منها منطقة شاطئ حنكوراب بمحمية وادي الجمال، ومحمية وادي دجلة، ووادي الريان، ومنطقة بحيرة قارون، ومنطقة الغابة المتحجرة.

 

نتائج استقبال بعثة البنك الدولي بالقاهرة لتنفيذ المشروعات المشتركة في الاقتصاد الأزرق

 كما عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، نتائج استقبال بعثة البنك الدولي بالقاهرة لتنفيذ المشروعات المشتركة في الاقتصاد الأزرق وأنظمة التحقق والإبلاغ وإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، مشيرةً في هذا الصدد، إلى أن البعثة أشادت بالجهود المُبذولة لتنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، لافتةً إلى أنه يجري العمل على إعداد مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق في ضوء اهتمام الحكومة بهذا الملف.

 

الاحتفالات بيوم البيئة الوطني 2025

 ولفتت وزيرة البيئة، إلى إجراءاها زيارة تفقدية لعدد من المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ في إطار الاحتفالات بيوم البيئة الوطني 2025، شملت عددًا من المشروعات الخضراء في كافة القطاعات وخاصةً القطاع السياحي لتنمية المحميات الطبيعية، فضلًا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع شركاء التنمية، لافتةً إلى أن الوزارة تستهدف جعل الاستثمار البيئي واقعًا حقيقيًا يدعم الاقتصاد والتنمية بهدف تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المُبذولة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية واستكمال المشروعات البيئية بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الصدد.

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الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الطاقة الجديدة والمتجددة المشروعات الخضراء محمية وادي دجلة محمية وادي الجمال مشروعات الطاقة الجديدة

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