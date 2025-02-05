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عقارات

قرعة علنية على وحدات سكن مصر بالمدن الجديدة

شقق سكن مصر، فيتو
شقق سكن مصر، فيتو

قرعة علنية على وحدات الإسكان الاجتماعي فى سكن مصر بالمدن الجديدة،  كشف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةعن مواعيد القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية التي تم التقدم عليها خلال الفترة من 27 /10 /2024، حتى 26 /12/ 2024، وذلك اعتبارًا من يوم 8 /2/ 2025، حتى يوم 26 /2/ 2025، في أيامٍ محددة.

 

قرعة علنية على شقق سكن مصر بالمدن الجديدة

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، لوحدات سكن مصر بمدينة  القاهرة الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة طيبة الجديدة، والأراضي المميزة بمدينة الفيوم الجديدة، يوم 8 /2/ 2025، ووحدات سكن مصر ودار مصر وقطع الأراضي المتوسطة بمدينة حدائق أكتوبر،  ووحدات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة، ووحدات سكن مصر وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة الشروق، يوم 9 /2/ 2025، ووحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، ووحدات سكن مصر وجنة والإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10 /2 /2025.

قرعة علنية على وحدات الإسكان الاجتماعي في سكن مصر بالمدن الجديدة

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين على وحدات سكن مصر وقطع الأراضي المتوسطة بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11 /2/ 2025، وقطع الأراضي المميزة بمدينتي العاشر من رمضان وأسوان الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بدر، يوم 16 /2/ 2025، ووحدات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر، والأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة، يوم 17 /2/ 2025.

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لوحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة العبور، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، يوم 18 /2 /2025، ووحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 19/2/2025، والأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20 /2/ 2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

مواعيد القرعة علنية لشقق سكن مصر بالمدن الجديدة

وأضاف أنه بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/ 2 /2025، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25 /2/ 2025.

ونوه "الشوربجي"، عن أنه سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، علمًا بـأنه سيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان الاجتماعي إستاد القاهرة الدولي أكتوبر الجديدة الإسكان
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