وكيل صحة سوهاج يتفقد أول وحدة حروق بالصعيد

تمهيدا لإفتتاحها خلال أيام

قام اليوم الثلاثاء الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بزيارة تفقدية لوحدة الحروق والتجميل بمستشفى سوهاج العام والمزمع تشغيلها بعد ايام بعد تجهيزها بحضور المهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات اقليم جنوب الصعيد بوزارة الصحة والدكتور ايهاب هيكل مدير المستشفى.

وكيل الصحة يتفقد وحدة الحروق بمستشفى سوهاج العام كأول وحدة للحروق بصعيد مصر

واوضح وكيل الوزارة أن الوحدة هي الأولي من نوعها بين محافظات الصعيد موضحًا انها وحدة متكاملة لعلاج الحروق والتجميل مشددًا على تنفيذ بعض التعديلات اللازمة لحصول المواطن علي أفضل خدمة لافتًا أن الوحدة ملحق بها عناية خاصة بمصابي الحروق وغرفة عمليات مستقلة خاصة بها وقسم حجز داخلي وسوف تقدم خدماتها للمصابين من جميع محافظات الصعيد مؤكدًا أن الإدارة العامة للطب العلاجي وضعت استراتيجية العمل داخل الوحدة واحتياجاتها من الكوادر الطبية والفنية لافتًا إلى أن تشغيل الوحدة سيكون إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة ورفع المعاناة عن كاهل المرضى.



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