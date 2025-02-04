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رياضة

الدوري المصري، بيراميدز الأكثر تحقيقا للانتصارات

بيراميدز
بيراميدز

الدوري المصري، يعد فريق بيراميدز هو الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري المصري الممتاز بعد مرور الجولة الحادية عشر، بعدما حقق 7 فوز ويليه الأهلي والزمالك بعدد 6 انتصارات.

 

فوز وحيد لثلاث فرق بالدوري

 وعلى جانب آخر حقق ثلاث أندية فقط، وهم إنبي ومودرن سبورت والجونة  الفوز في مباراة واحدة خلال مشوارهم في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد مرور الجولة الحادية عشر.

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الحادية عشر

1- بيراميدز 24 نقطة 
2- الأهلي 23 نقطة 
3- الزمالك 20 نقطة 
4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 19 نقطة
6- بتروجيت 17 نقطة 
7- البنك الأهلي 17 نقطة 
8- حرس الحدود 15 نقطة 
9- فاركو 15 نقطة 
10- طلائع الجيش 15 نقطة 
11- زد اف سي 14 نقطة 
12- الاتحاد السكندري 14 نقطة 
13- سموحة 14 نقطة 
14- الإسماعيلي 12 نقطة 
15- غزل المحلة 8  نقاط
16- إنبي 7  نقاط
17- مودرن سبورت 7  نقاط
18- الجونة 6 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 11

 

 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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