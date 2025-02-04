ليفربول يصطدم بتوتنهام وآرسنال وفي مهمة صعبة أمام نيوكاسل بكأس الرابطة

يحاول فريق ليفربول، المتألق محليًا وقاريًا الابتعاد عن فقدان اللقب أمام توتنهام عندما يستضيفه في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يوم الخميس المقبل، بعد خسارته ذهابًا (0-1) في لندن.

مشوار ليفربول هذا الموسم

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو إحراز لقب البريميرليج كونه يتقدم على أرسنال صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط، ويملك مباراة مؤجلة يخوضها ضد إيفرتون الأربعاء، كما أنه لم يخسر سوى مرة واحدة في الدوري كانت على أرضه أمام نوتنجهام فورست في أغسطس الماضي.

كما تصدر ليفربول، المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا ضامنًا مقعده في ثمن النهائي مباشرة بعد أن فاز في أول 7 مباريات قبل أن يخسر في الجولة الثامنة الأخيرة أمام ايندهوفن (2-3) بعد أن ضمن التأهل، ولعب بتشكيلة رديفة جلها من لاعبيه الشبان.

واجتاز ليفربول عقبة مهمة نهاية الأسبوع الماضي عندما عاد من بورنموث مفاجأة الموسم بفوز ثمين بهدفين نظيفين لنجمه المصري محمد صلاح.

توتنهام يسعى لإحراز اللقب الغائب منذ 2008

في المقابل، يلهث توتنهام وراء إحراز أول لقب له منذ أن توج بهذه المسابقة بالذات عام 2008 عندما تغلب على جاره تشيلسي (2-1).

ووضع توتنهام، حدًا لسلسلة 7 مباريات من دون انتصار (6 هزائم بينها 4 متتالية، وتعادل واحد)، وحقق فوزه الثامن هذا الموسم عندما تغلب على جاره برنتفورد (2-0) الأحد.

ويستمر غياب مهاجم توتنهام دومينيك سولانكي عن صفوف الفريق بداعي الإصابة، في حين يملك مدربه الأسترالي أنج بوستيكوجلو خيار إشراك المهاجم الدولي البرازيلي ريشارليسون.

وعزز توتنهام، صفوفه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية الذي أغلق مساء الاثنين، بالحصول على خدمات الفرنسي ماتيس تيل من بايرن موينيخ على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بالإضافة للتعاقد مع المدافع النمساوي كيفن دانسو من لانس الفرنسي، وكلاهما يستطيع المشاركة ضد ليفربول.

مهمة صعبة لآرسنال ضد نيوكاسل

في المقابل، يواجه آرسنال مهمة في غاية الصعوبة؛ لأنه يتعين عليه قلب تخلفه بهدفين نظيفين في أرض نيوكاسل الذي وضع قدما في المباراة النهائية بفوزه ذهابا في لندن بهدفين نظيفين سجلهما هدافه السويدي ألكنسدر إيزاك، وجناحه أنتوني جوردون.

كان نيوكاسل بلغ نهائي كأس الرابطة قبل سنتين وخسر أمام مانشستر يونايتد (0-2).

ويدخل، آرسنال المباراة منتشيا بفوزه الكاسح على مانشستر سيتي (5-1) في نهاية الاسبوع، في حين سقط نيوكاسل على أرضه أمام فولهام (1-2).

ويستمر غياب جناح آرسنال بوكايو ساكا لإصابة بتمزق عضلي بالإضافة إلى مهاجمه البرازيلي جابريال جيزوس الغائب حتى نهاية الموسم بداعي إصابة خطيرة في ركبته.

وقال مدرب نيوكاسل آدي هاو، في مؤتمر صحفي عشية المباراة: "يتعين علينا توخي الحذر أمام فريق قوي مثل أرسنال. خضنا مباراة عالية الجودة ذهابا ويجب تكرار هذا الأمر إيابا لكي ننأى عن أي مفاجأة".

وأضاف "يجب أن نلعب بإيجابية وقتالية، كي نحقق نتيجة إيجابية وبلوغ النهائي.

ويعول نيوكاسل على إيزاك الذي سجل 17 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

وتقام المباراة النهائية لكأس الرابطة في 16 مارس على ملعب ويمبلي.

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