حملات مفاجئة ودورية لمكافحة ظاهرة النباشين بالمنتزه وشرق في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وكذلك نظمت حملات نظافة، حفاظًا على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة على مستوى أحياء المحافظة، وذلك وفقا لتوجيهات وتعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

حيث شن حي المنتزة ثانى، حملة مكبرة على الفريزة والنباشين إستهدفت مدخل عزبة العماروة، العصافرة قبلي، شارع مسجد التوحيد، اسكان الشباب طوسون، عزبة عرامة وأسفرت الحملة عن مصادرة حوالى طن من الفرز والتحفظ علي ٣ جواني وتروسيكل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ونفذ حى شرق حملة مكبرة لمطاردة الفريزة والنباشين شملت منطقة سيدي جابر الشيخ وتمكنت الحملة من التحفظ على 150 كيلو فرز.

وأكد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الإلتزام بقواعد النظافة حيث إنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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