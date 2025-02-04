5 تعليمات حاسمة من مدير تعليم الجيزة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بزيارة ميدانية إلى عدد من المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، شملت مدرسة الشهيد محمد محمود أبو المجد، ومدرسة 6 أكتوبر الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة 6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات.

وتفقد الاستعدادات ومتابعة أعمال الصيانة

خلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية والمرافق العامة، مشددًا على ضرورة استكمال أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، بما يشمل الإضاءة، الكهرباء، المقاعد، دورات المياه، والتهوية، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم في دعم العملية التعليمية وراحة الطلاب والمعلمين.

وأكد أن الاستعداد للفصل الدراسي الثاني لا يقتصر فقط على تهيئة المباني المدرسية، بل يشمل كذلك مراجعة الجداول الدراسية، وضبط آليات الانضباط المدرسي، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة التي تساهم في تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

توجيهات حاسمة لضمان الجاهزية التامة

وأصدر سعيد عطية مجموعة من التوجيهات الحازمة، لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، شملت:

1. سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من جاهزية جميع المرافق قبل بداية الفصل الدراسي.

2. متابعة تجهيز الفصول والمقاعد الدراسية بما يضمن راحة الطلاب وسهولة الحركة داخل المدارس.

3. ضبط عمليات الإشراف اليومي داخل المدارس لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام.

4. الالتزام بمعايير الأمن والسلامة من خلال مراجعة مخارج الطوارئ ووسائل الحماية داخل المنشآت التعليمية.

5. تعزيز بيئة تعليمية محفزة عبر تجهيز الوسائل التعليمية الحديثة التي تدعم جودة التدريس وتساعد على رفع مستوى التحصيل الدراسي.

رسالة القيادة التعليمية: التخطيط السليم بوابة النجاح

وأكد وكيل الوزارة أن التخطيط السليم والجاهزية المسبقة هما الركيزتان الأساسيتان لضمان بداية قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أهمية التعاون بين الإدارات التعليمية والمدارس في تنفيذ الخطط الموضوعة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.

التعليم مسؤولية وطنية مشتركة

وتأتي هذه الجولة التفقدية ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها وكيل أول الوزارة لمتابعة سير العمل في المدارس، انطلاقًا من إيمان مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن التعليم مسؤولية وطنية تستوجب العمل المستمر والمتابعة الدؤوبة لضمان تقديم أفضل مستوى تعليمي للطلاب.

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