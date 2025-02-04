الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

بعد الجدل المثار حول تلاوته بمسابقة بورسعيد للقرآن، عبد الفتاح الطاروطي يرد على منتقديه بهذه الطريقة

القارئ عبد الفتاح
القارئ عبد الفتاح الطاروطي
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أعاد القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي نشر التسجيل الخاص بتلاوته في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمحافظة بورسعيد، مرة أخرى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، كان بطلها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بسبب تلاوته للقرآن الكريم خلال فعاليات افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم ببورسعيد، الجمعة الماضية، في نسختها الثامنة. 

رد فعل الطاروطي على جدل قراءة افتتاح مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم 

وفي تصرف مفاجئ أعاد “الطاروطي” نشر الفيديو الخاص بالتسجيل مرة أخرى، وعلق عليها قائلا:" الحمد لله الذي يوفقنا دائمًا إلى كل خير، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

نقابة القراء تكشف حقيقة خطأ الطاروطي 

ومن جانبه نفى الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، أن تكون نقابة القراء قد اتخذت أي إجراء أو تحرك ضد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي حتى الآن. 

وأكد  في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الإجراء المتبع في الإذاعات الخارجية هو وجود موظف من لجنة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية لمتابعة التلاوة التي تنقل على الهواء وكتابة تقرير يشمل تقييم لأداء القارئ، ورصد ما إذا كانت هناك أخطاء وقعت خلال التلاوة أم لا.

وأشار إلى أن عضو لجنة التخطيط الديني يرصد كافة الأخطاء ويقدم بها تقريرا إلى اللجنة الموحدة بالإذاعة والتي بدورها تستمع إلى التلاوة نفسها ومن ثم ترفع تقريرها النهائي والذي يتضمن اقتراحا بالعقوبة من عدمها إلى رئيس الإذاعة والذي من حقه تخفيف العقوبة أو تثبيتها.

إجراءات التحقيق في أخطاء القراء 

وأضاف  أن اللجنة الموحدة بالإذاعة تجتمع كل يوم أربعاء، وبالتالي عضو لجنة التخطيط الديني سوف يعرض تقريره الخاص بتلاوة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في بورسعيد، غدًا ويعرض على اللجنة الأخطاء التي حدثت أو ينفى وقوع أي أخطاء خلال التلاوة.

وأوضح نقيب القراء أنه في حال تأكد اللجنة من وجود أخطاء بالفعل خلال القراءة فإن الإجراء المتبع في تلك الحالة هو توقيع عقوبة على القارئ بالوقف من الإذاعات الخارجية لمدة ثلاث أو ست شهور وقد يصل إلى عام كامل حسب ما ترى اللجنة من فداحة الأخطاء التي حدثت، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي شخص يخطئ في قراءة القرآن الكريم. 


 

 

 

 



 

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