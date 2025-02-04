الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظ المنيا يفتتح معرض “أيادي مصر” للحرف اليدوية

محافظ المنيا يفتتح
محافظ المنيا يفتتح معرض “أيادي مصر” للحرف اليدوية

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، معرض “أيادي مصر”، على كورنيش النيل أمام نادي المنيا الرياضي، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري، بالتعاون بين وحدة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية ووحدة “مشروعك” للتنمية المجتمعية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بهدف دعم وتسويق المشروعات الحرفية والتجارية.

المحافظ يوجه باقامة منافذ ثابتة

أكد المحافظ أن القيادة السياسية حريصة على دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها قرى ومدن المحافظات وتعمل على إقامة المعارض لهم داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى تشجيع أصحاب المهن والحرف التراثية نظرًا لقيمتها الثقافية التي تعكس الهوية المصرية وتراثها الحضاري.

المنتجات اليدوية في المنيا 

وتفقد محافظ المنيا أقسام المعرض المختلفة حيث يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية، السلع الغذائية، والمنتجات التجارية المختلفة، وأشاد المحافظ بجودة المنتجات المعروضة وأكد على أن الحرف اليدوية تُعد وسيلة فعالة لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الخامات المتاحة وإعادة تدوير المواد الخام، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم اللازم لأصحاب هذه المهن لضمان استمراريتها  وضرورة الاهتمام بالجودة حتى يتحقق الهدف المطلوب بالتصدير وفتح أسواق خارجية لتسويق تلك المنتجات.

فتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات

كما كلف "كدواني"، رئيس مركز ومدينة المنيا بدراسة فتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية، وعبر العارضين عن سعادتهم للدعم اللامتناهي الذي يقدمه محافظ المنيا لهم.

منسق وحدة أيادي مصر بالمنيا

من جانبها أوضحت شيماء نعمان منسق وحدة أيادي مصر بالمنيا، ان المعرض يضم مجموعة متميزة من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها عروس الصعيد مثل( الكليم اليدوي والإكسسوارات والمشغولات والسجاد اليدوي)، مما يعكس أصالة التراث المصري ويجسد الطاقات الإبداعية المتفردة، كما يضم المعرض عدداُ من السلع الغذائية المدعمة من محافظ المنيا.

 وأضافت أن "أيادي مصر" تعد منصة للتسويق الإلكتروني للحرفيين وفرصة للترويج لمنتجاتهم على الإنترنت.

جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، شيماء نعمان منسق وحدة أيادي مصر بالمنيا، وليد أحمد كامل مدير التنمية المجتمعية والبشرية مشروعك.

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