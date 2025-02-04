بسبب خلافات عائلية، مسن ينهي حياته أسفل عجلات قطار بقنا

أقدم موظف بالمعاش على إنهاء حياته، اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات قطار بقرية الكوم الأحمر، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.



كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بمصرع مسن أسفل عجلات قطار بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

خلافات أسرية وراء الحادث

بالانتقال والفحص تبين مصرع ك.ح، في الستينيات من عمره، موظف بالمعاش، بعدما ألقى بنفسه أسفل عجلات القطار بقصد إنهاء حياته بعد مشاجرة مع أسرته وإخبارهم بقيامه بإلقاء نفسه أسفل القطار، بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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