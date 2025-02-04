مصر تستضيف لأول مرة أربع جهات تمويلية دولية لتعزيز مشاركة الباحثين في البرامج الأوروبية

افتتحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مؤتمرا بعنوان: "النهوض بالبحث والابتكار التعاوني في منطقة البحر المتوسط".

وتأتي أهمية المؤتمر من كونها المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر أربع جهات تمويلية دولية مختلفة في حدث واحد؛ بهدف تعزيز مشاركة الباحثين المصريين في البرامج الأوروبية وزيادة الوعي بالفرص التمويلية الدولية المختلفة والمتاحة حاليًا، وذلك ضمن برامج "هورايزون" (Horizon Europe)، و"بريما" (PRIMA) المعنى بالزراعة والغذاء والمياه، و"نيكست ميد" (NEXT MED) الذي يركز على التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والتعليم.

وقام بتنظيم هذا الحدث المهم أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والمركز المصري للابتكار وتطوير التكنولوجيا، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا (COST)، ومؤسسة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA).

وذلك بحضور الدكتور رونالد دي بروين، مدير مؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا (COST) والمدير السابق لمعهد التكنولوجيا الأوروبي، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة والرئيس المشارك في مؤسسة "بريما"، والدكتورة هبة جابر، مسؤولة البحث والابتكار علي المستوى الإقليمي، ممثلة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة كاتالين ألفولدي، مستشارة السياسات في جمعية (COST)، والدكتور عمرو رضوان، المشرف علي وحدة البحث والابتكار بالأكاديمية ومسئول الاتصال لـ MSCA ومسئول مؤسسة COST علي المستوى المحلي، والسيدة مارتن هايبل، مدير الاتصال في NEXT MED، والدكتور محمد وجيه، مسؤول المشروع، مؤسسة بريما.



وبدء المؤتمر بعروض تقديمية حول برامج التمويل المختلفة، بما في ذلك برنامج COST للشبكات العلمية والبعثات العلمية قصيرة المدى، وHorizon Europe وفرص تمويل البحوث التعاونية، وتبادل الباحثين، والتدريب في مرحلة ما بعد الدكتوراه وتطوير المهارات، وبرنامج Interreg NextMed والدعوات المفتوحة حاليًا للبحث والابتكار، وبرنامج PRIMA الذي يستهدف الزراعة والأغذية والمياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتم عرض تجارب مصرية ناجحة ونماذج مشروعات تعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم الأوروبيين.

كما تضمن المؤتمر جلسة نقاشية حول الفرص والتحديات والحلول الفعالة لدعم مشاريع البحث والابتكار التعاونية في إطار التعاون الأورومتوسطي بمشاركة الدكتور رونالد دي بروين، مدير مؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا (COST) والمدير السابق لمعهد التكنولوجيا الأوروبي، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة والرئيس المشارك في مؤسسة "بريما"، والدكتور عبد الحميد الزهيري، رئيس EMUNI السابق وأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتورة لوران بوشيرو، المستشار العلمي للاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، وفد من بروكسل ومسؤولون من المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى باحثين من منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وأدارت الجلسة الأستاذة سلمي عيسوي، نائب مدير وحدة البحث والابتكار بالأكاديمية.

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