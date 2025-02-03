الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظ الجيزة يكرم أبطال حريق كعابيش في فيصل (صور)

محافظ الجيزة يكرم
محافظ الجيزة يكرم أبطال حريق كعابيش في فيصل

 قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتكريم أبطال حادث حريق منطقة كعابيش بفيصل، الذين تمكنوا من إنقاذ ثلاثة أطفال من النيران، واستقبلهم المحافظ في مكتبه بديوان عام المحافظة، تقديرًا لعملهم البطولي والشجاع.

وكان قد اندلع أمس حريق في شقة سكنية بمنطقة كعابيش بفيصل، وكان بداخلها ثلاثة أطفال بمفردهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشباب يتسلقون واجهة العقار لإنقاذ الأطفال من النيران. وقد تمكن هؤلاء الشباب من إنقاذ الأطفال الثلاثة قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من الوصول إلى موقع الحادث.

 

وأعرب محافظ الجيزة عن فخره واعتزازه بالشباب الذين قاموا بهذا العمل البطولي، مؤكدًا أنهم نماذج مشرفة لأبناء محافظة الجيزة وأشاد بشجاعتهم وإقدامهم، وتضحيتهم بأنفسهم من أجل إنقاذ حياة الأخرين.

وقال محافظ الجيزة: "إن هؤلاء الشباب هم فخر لنا جميعًا، وإن عملهم البطولي يؤكد أن الشهامة والمروءة لا تزالان صفتين أصيلتين في أبناء الشعب المصري." وأضاف: "إننا جميعًا مدينون لهم بالشكر والتقدير، وإن المحافظة لن تتوانى عن تكريمهم بما يستحقونه."

 

رسالة محافظ الجيزة إلى الشباب

 ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى جميع الشباب، يدعوهم فيها إلى الاقتداء بهؤلاء الأبطال، وأن يكونوا دائمًا على استعداد لتقديم المساعدة للمحتاجين، والمساهمة في خدمة مجتمعهم.

وأكد شهود عيان أن الشباب الذين قاموا بإنقاذ الأطفال خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذهم، حيث كان من الممكن أن يسقطوا من أعلى العقار في أي لحظة. وأشادوا بشجاعتهم وإقدامهم، مؤكدين أنهم يستحقون كل التقدير والاحترام.

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