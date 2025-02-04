الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يستعرض قدرات المحافظات في مواجهة الأزمات والكوارث

رئيس الوزراء يستعرض
رئيس الوزراء يستعرض قدرات المحافظات
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 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدرات عدد من المحافظات في مواجهة الأزمات والكوارث، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظو: القاهرة، الإسكندرية، مطروح، أسيوط، الغربية، والإسماعيلية.

 

الاستعداد الدائم من كل الأجهزة المحلية بالمحافظات لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الدائم من كل الأجهزة المحلية بالمحافظات لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى، وأن تكون هناك "إدارة محترفة" لهذه الأزمات، وتنسيق التحرك من الأجهزة المعنية، مع ضرورة توعية المواطنين بدورهم فى مواجهة هذه الأزمات، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام.

 

قدرات وإمكانات مراكز السيطرة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة على مستوي الجمهورية       

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض قدرات وإمكانات مراكز السيطرة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة على مستوي الجمهورية، في مواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى، وكذا التجهيزات الفنية والقدرات المتاحة لدي أجهزة المحافظات المختلفة.

وأوضح الحمصاني، أنه تم تدريب مختلف المحافظات على آليات مواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى، وذلك باستخدام المعدات المطلوبة.

وشهد الاجتماع استعراض سيناريوهات مُواجهة عدد من الأزمات من المحافظين الحضور، وخطوات التعامل المختلفة، بما يسهم في حسن التعامل مع هذه الأزمات وتخفيف وطأتها.

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