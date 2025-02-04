في 6 نقاط، خطوات وإجراءات توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الإجراءات والخطوات الواجب القيام بها لـتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية.



خطوات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين عن خطوات توصيل الكهربائي للمنشآت السكنية وجاءت كالتالي:

1- التقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.

2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة).

3- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

6-بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

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