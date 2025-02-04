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اقتصاد

بالأرقام، كواليس جلسة منتصف التداول بالبورصة اليوم الثلاثاء

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، شهدت جلسة التداول بالبورصة المصرية منتصف حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، صعودا نسبيا في المؤشرات حيث ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% عند مستوى 29841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 37003 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% عند مستوى 13130 نقطة.

اقرا التالى  :التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

 

كواليس منتصف جلسة تداول اليوم 

 

وتوضح "فيتو" خلال السطور التالية،  كواليس جلسة التداول في  البورصة المصرية منتصف تعاملات اليوم.

 

مؤشر «إيجي إكس 70 EWI» 


ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% عند مستوى 8543 نقطة


مؤشر «إيجي إكس 100 EWI»


وصعد ؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% عند مستوى 11664 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% عند مستوى 3157 نقطة.

 

 

ما هي الأسهم الأكثر ارتفاعا بحركة التداولات ؟


- تصدر سهم «اصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية»، الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 20%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات»، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 15.06%، وفقا للبورصة المصرية.

 

-سهم «جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية»، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 10.10%، وفقا للبورصة المصرية.

 


ما هي الأسهم الأكثر انخفاضا بحركة التداولات ؟

 

-تصدر سهم «القاهرة للخدمات التعليمية»، الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 5.52%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «العربية للمحابس»، ضمن الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 4.26%، وفقا للبورصة المصرية.

 

-سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة»، ضمن الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 3.96%، وفقا للبورصة المصرية.
 

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البورصة المصرية كواليس منتصف جلسة تداول اليوم مؤشر إيجي إكس 70 EWI إيجي إكس 100 EWI الأسهم الأكثر ارتفاعا

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