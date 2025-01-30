السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض رضيعته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافى رئيس المحكمة، حضوريا المتهم " ي.م.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات،عما أسند إليه بهتك عرض رضيعته التي تبلغ من العمر عام وشهرين بعد ان تجرد من مشاعر الإنسانية والأبوة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بالتعدي علي الطفلة " ا.ي.م".

هتك عرض رضيعته

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25662 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها، بقيام المتهم بالتعدي عليها داخل الشقة محل سكنهم بدائرة القسم.

هتك عرض رضيعته

وكشفت التحريات أنه على إثر بلاغ من " ش.م.م" مدرسة، بقيام المتهم زوجها " ي.م.ا" عاطل، بقيامه بالتحسس وملامسة مواطن العفة من نجلتها المجني عليها " ا.ي.م" عمرها سنه وشهرين، وهتك عرضها وكشفت والدة الطفلة، عن وجود التهابات في جسد المجني عليها.

وتحرر محضر ضد المتهم لاتهامه بهتك عرض نجلته، وباشرت الجهات التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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