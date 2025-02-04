عرض إيطالي ضخم يهدد استمرار أنشيلوتي مع ريال مدريد

تلقى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة بنادي ريال مدريد، عرضًا ضخمًا من نادي روما الإيطالي لإقناعه بمغادرة الملكي وتولي قيادة الذئاب في المرحلة المقبلة.

روما الإيطالي يسعى للتعاقد مع أنشيلوتي

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن عائلة فريدكينز، المالكة لنادي روما، تبذل جهودًا كبيرة لإقناع أنشيلوتي بالعودة إلى العاصمة الإيطالية، حيث يُنظر إليه كأسطورة في تاريخ "الجيالوروسي"، نظرًا لمسيرته كلاعب هناك بين عامي 1979 و1987، والتي شهدت تحقيقه أربعة ألقاب لكأس إيطاليا بالإضافة إلى لقب الدوري الإيطالي والمشاركة في نهائي كأس أوروبا عام 1984.

ورغم ارتباط اسمه بشكل أكبر بنادي ميلان، حيث حقق نجاحات كبرى كلاعب ومدرب، فإن أنشيلوتي لم يخفِ يومًا محبته لروما، بل سبق أن أعرب عن رغبته في تدريب الفريق يومًا ما.

ففي تصريحات سابقة، أكد المدرب الإيطالي أنه يمتلك ذكريات رائعة في روما، لكنه أشار إلى أن الانتقال من الحديث إلى التنفيذ ليس بالأمر السهل.

عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد

ويرتبط أنشيلوتي حاليًّا بعقد مع ريال مدريد يمتد لعامين إضافيين، إلا أنه لم يستبعد سابقًا إمكانية إنهاء مسيرته في "سانتياغو برنابيو" أو حتى خوض تجربة جديدة على المستوى الدولي، حيث كان قريبًا من تدريب المنتخب البرازيلي قبل أن يتولى دوريفال جونيور المهمة.

ويبقى مستقبل المدرب الإيطالي رهن التطورات القادمة، وسط محاولات روما الجادة لإغرائه بمشروع طموح يجمع بين القوة المالية والتحديات الرياضية، في وقت يواصل فيه ريال مدريد المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم.

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