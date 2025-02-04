الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية بحركة التداولات، عيار 21 يصل لهذا السعر

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر الذهب في السعودية، شهد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارا بحركة التعاملات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، بجميع الأعيرة. 

 

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية، حسب الأعيرة المختلفة.

اقرأ التالي: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة، عيار 18 يلامس هذا المستوى (آخر تحديث)

 

سعر الذهب عيار 24

337.77  ريال للبيع

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 21

296.77 ريال للبيع

 

سعر  الذهب عيار 18

253.50  ريال للبيع

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية

 

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن  أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عيار 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم كما يُنصح الراغبون في شراء أو بيع الذهب بمتابعة الأسعار بشكل دوري، والاستفادة من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات والتطورات في سوق الذهب المحلي والعالمي. 

 

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 والاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 24 السعودية سعر الذهب في السعودية

مواد متعلقة

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين، 4497 جنيها لهذا العيار

البورصة المصرية تخسر11 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد، وتراجع المؤشرات لهذه الأسباب

سعر الدولار بالمركزي والبنوك المصرية بنهاية تعاملات الإثنين (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الدولار بالبنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات الثلاثاء 4 فبراير 2025 (آخر تحديث)

آخر تحديث في أسعار القصدير اليوم الثلاثاء 04- 02- 2025 بالبورصات العالمية

سعر الذهب في السعودية بحركة التداولات، عيار 21 يصل لهذا السعر

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 4-2- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي أتلتيكو والسيتي.. مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

المزيد
الجريدة الرسمية