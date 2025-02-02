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رياضة

إنتر يخطف تعادلا قاتلا من ميلان 1/1 في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

انتهت مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان بنتيجة التعادل 1/1، والتي جرت على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأحد، في قمة الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.

سجل ريندرز هدف ميلان في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 45، وتعادل دي فري للإنتر في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

وقرر كونسيساو مدرب ميلان الدفع بالدولي الإنجليزي كايل ووكر، الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق، ليظهر للمرة الأولى بقميص الروسونيري في لقاء الليلة.

في المقابل، فاجأ إنزاجي الجميع ودفع باللاعب هاكان تشالهانوجلو العائد من الإصابة.

 

تشكيل ميلان ضد إنتر

وبدأ الروسونيري المباراة بتشكيل مكون من:

مايك ماينان، كايل ووكر، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز، يونس موسى، إسماعيل بن ناصر، ريندرز، كريستيان بوليسيتش، تامي أبراهام، رافائيل لياو.

تشكيل إنتر أمام ميلان

في المقابل، بدأ إنتر ميلان بالتشكيل التالي:

يان سومير، بنجامين بافارد، دي فري، باستوني، دينزل دومفريس، نيكولا باريلا، هاكان تشالهانوجلو، ميخيتاريان، ديماركو، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

ترتيب ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة يرفع فريق ميلان رصيده إلى 35 نقطة، بينما يحتل النيراتزوري إنتر ميلان المركز الثاني في الوصافة برصيد 51 نقطة خلف نابولي المتصدر برصيد 53 نقطة، وكلاهما لعب 22 مباراة.

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