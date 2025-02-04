حساب ريال مدريد يتعرض للاختراق الإلكتروني

تعرض الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لاختراق إلكتروني في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وسقط الحساب الرسمي لريال مدريد بشبكة "إنستجرام" في أيدي مخترقين عرضوا عليه عملات إلكترونية تابعة لهم.

ونجح ريال مدريد سريعا في استدراك الموقف واستعادة الحساب الرسمي للميرنجي من المخترقين.



ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث ب45 نقطة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليجانيس، غدا الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

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