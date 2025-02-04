أحمد زعيم يطرح كليب أغنيته الجديدة "هد حيل" غدا

أعلن المطرب أحمد زعيم عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "انستجرام" عن طرح كليب أغنيته الجديدة "هد حيل" وذلك في تمام الخامسة مساء غد الأربعاء على قناته الخاصة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية.

أغنية هد حيل

الأغنية من كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد المغربى، ميكساج وماسترينج ماهر صلاح، ومن إخراج عمر أيمن، وإشراف وتنفيذ هاني صارو.

أغنية "هد حيل" حالة دمج بين الدراما والنوستالجيا، تعبر عن مشاعر الحب الصادقة، في رحلة متوازنة لا تخلو من الدفء والسكينة.

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