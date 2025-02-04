استعاد صدارة الإيرادات بعد غياب، كيف غير محمد سعد بوصلته الفنية بفيلم الدشاش؟

عاد الفنان محمد سعد إلى السينما بعد غياب 6 سنوات بفيلمه الجديد “الدشاش”، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرته الفنية.

فبعد سنوات من الاعتماد على الكوميديا الشعبية وشخصية اللمبي التي صنعت نجوميته، ومن بعدها أطاطا وشخصيات أخرى هزلية، يبدو أن سعد قرر تغيير المسار وتغيير بوصلته الفنية وخوض تجربة مختلفة تمامًا بعيدا عن الكوميديا.

الدشاش.. نقطة تحول في مسيرة محمد سعد

فمنذ نجاحه الساحق بعد ظهوره بشخصية اللمبي في فيلم الناظر، ظل محمد سعد واحدًا من أكثر نجوم الكوميديا تأثيرًا، لكنه واجه انتقادات بسبب تكرار الأدوار واعتماده على نفس النوعية من الشخصيات.

ومع ذلك، لم يكن فنانًا محدود الأفق، بل حاول التنويع في الشخصيات مثل ظهوره ومشاركته في فيلم الكنز الذي أظهر جوانب جديدة في قدرات محمد سعد.

وأتى فيلم “الدشاش” ليؤكد أن محمد سعد يسعى لتقديم نفسه بشكل جديد للجمهور، ولقد تفاعل الجمهور بإيجابية مع هذه الخطوة الجديدة في مسيرة محمد سعد.

مخاطرة محمد سعد بفيلم الدشاش

وفي البداية تخوف الكثيرون من مخاطرة محمد سعد باختيار عودته للسينما من خلال لفيلم أكشن، بالرغم من أنه كوميديان صريح، واعتاد عليه الجمهور بأن يقدم أعمال سينمائية كوميدية، وهذا ما جعله في مرمى الانتقادات من الجمهور والنقاد فور الكشف عن الإعلان الدعائي لفيلم “الدشاش”.

ولكن بعدما شاهد الجمهور والنقاد الفيلم تغيرت الآراء، ومن جانبه أكد محمد سعد خلال بعض اللقاءات التليفزيونية أنه كان قلقًا بعض الشيء من تقديم تجربة الأكشن، لأنه ليس من نجومه، كما أن الجمهور لم يعتد عليه ذلك، إلا أن قصة فيلم الدشاش أعجبته كثيرًا، وهذا ما جعله يتحمس للعمل، ويفكر في تقديم عملًا سينمائيًا يجمع بين الكوميديا والأكشن، خاصة أن هذه النوعية من الأفلام تستهوي فئة كبيرة من الجمهور، ويقدمها عدد كبير من النجوم.

وأضاف سعد أنه يتقبل النقد البناء، ويستمع لكل من يبدي رأيه في الأعمال التي يقدمها، ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب القاعدة الأكبر من الجمهور، كما أن ردود الأفعال التي وصلته إيجابية بشكل كبير وتوضح أن الجمهور تقبل العمل.

الإيرادات تترجم نجاح محمد سعد

ولقد ترجمت إيرادات فيلم الدشاش إعجاب الجمهور بالفيلم، حيث واصل العمل تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

فقد حقق فيلم الدشاش لمحمد سعد إيرادات 959 ألف جنيه يوم الأحد الماضي في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم الدشاش منذ بداية عرضه بدور العرض السينمائي إيرادات بلغت 55 مليونًا و720 ألف جنيه، واحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة معه.

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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